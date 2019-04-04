"Реал" потерпел первое поражение после возвращения Зидана: видеообзор

Мадридский "Реал" потерпел первое поражение после возвращения в команду французского тренера Зинедина Зидана. В 30-м туре чемпионата Испании "сливочные" проиграли "Валенсии".

Встреча завершилась победой "Валенсии" со счетом 2:1.

На голы Гонсалу Гедеша и Эсекьеля Гарая "сливочные" ответили лишь точным ударом Карима Бензема уже в компенсированное ко второму тайму время.

После 30-го тура у "Реала" осталось 57 очков, команда занимает третье место в турнирной таблице Примеры. "Валенсия" набрала 46 очков и поднялась на пятую позицию.

"Валенсия" - "Реал" - 2:1

Голы: Гедеш, 35, Гарай, 83 - Бензема, 90+3

"Валенсия": Нето, Васс, Гарай, Диакаби, Гайя, Солер (Торрес, 80), Парехо, Кондогбия, Гедеш (Черышев, 73), Родриго, Гамейро (Мина, 85)

"Реал": Навас, Одриосола, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос (Иско, 64), Васкес (М. Диас, 78), Бензема, Асенсио (Бэйл, 64)

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в "Реале" приняли важное решение по вратарю сборной Украины.