Манчестер Юнайтед - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" 10 апреля проведут первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится на "Олд Траффорд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Барселона".

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение каталонскому клубу. На победу "Барсы" дается коэффициент 2,00, на ничью - 3,60, а на домашний успех "МЮ" - 3,70.

Также букмекеры считают "Барселону" фаворитом в борьбе за путевку в четвертьфинал. На проход каталонцев можно поставить с коэффициентом 1,25, а на "Манчестер Юнайтед" - 3,75.

Напомним, на предыдущей стадии "Ман Юнайтед" прошел ПСЖ, а "Барселона" выбила из борьбы "Лион".

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что "Барселона" фантастически спаслась от поражения в матче чемпионата Испании.