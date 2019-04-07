Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Барселона: расписание трансляций

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся английский "Манчестер Юнайтед" и испанская "Барселона". Встреча состоится 10 апреля в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Барселона".

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" запланирована на телеканале "Футбол 2". Также встречу можно посмотреть в прямом эфире на российских телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

Напомним, что в 1/8 финала "МЮ" победил ПСЖ (0:2 и 3:1), а "Барселона" была сильнее "Лиона" (0:0 и 5:1).

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" сообща, что "Барселона" вырвала победу в матче лидеров чемпионата Испании.