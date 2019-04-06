Отстаньте: знаменитый спортсмен обратился к россиянам из-за Украины

Бывший российский теннисист, двукратный победитель турниров "Большого шлема" Евгений Кафельников призвал своих соотечественников не вмешиваться в дела Украины.

Об этом Кафельников написал в Twitter.

"Друзья! Отстаньте от соседского государства! Прошу вас еще раз об этом. Они (украинцы) ничего плохого нам (россиянам) не сделали. То, что сейчас там происходит, это сугубо их внутренние дела. Поймите же вы это наконец! Не давайте зомбоящику терроризировать ваш мозг", - написал Кафельников.

Отметим, что ранее Кафельников жестко высказывался о путинской России, отмечая, что ему не нравится, как развивается страна.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинский футболист откровенно рассказал о том, как выбирался из оккупированного Донецка.