Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити: видео гола

В Лондоне состоялся матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором местный "Тоттенхэм" принимал "Манчестер Сити". В упорной борьбе хозяева поля обыграли оппонента со счетом 1:0.

На "Апострофе" провел онлайн-трансляция встречи английских топ-клубов.

Единственный гол забил Сон на 78-й минуте.

ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА



Напомним, что в предыдущем раунде турнира "Тоттенхэм Хотспур" оказался сильнее дортмундской "Боруссии" (3:0 и 0:1), а "Манчестер Сити" уверенно прошел другую немецкую команду - "Шальке" (3:2, 7:0).

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших игроков мира забил потрясающий по красоте гол.