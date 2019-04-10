Ливерпуль - Порту: видеообзор

9 апреля состоялся первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем" и португальским "Порту". Встреча, проходившая в Ливерпуле, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Порту".

Открыть счет хозяевам удалось уже на 5-й минуте. Автором забитого мяча стал Наби Кейта. На 26-й минуте преимущество "красных" закрепил Роберто Фирмино.

В дебюте второго тайма Садио Мане забил третий мяч в ворота гостей. Однако он был справедливо отменен по причине офсайда. В дальнейшем команды не использовали свои шансы, чтобы изменить счет на табло.

ЛИВЕРПУЛЬ - ПОРТУ: ВИДЕО ГОЛОВ



Напомним, что в Порту команды сыграют 17 апреля.

"Ливерпуль" - "Порту" - 2:0

Голы: Кейта, 5 - 1:0; Фирмино, 26 - 2:0

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Милнер, Фабиньо, Хендерсон, Кейта, Салах, Мане (Ориги, 73), Фирмино (Старридж, 82)

"Порту": Касильяс, Макси Перейра (Фернандо, 77), Фелипе, Милитао, Теллес, Корона, Данилу, Оливер Торрес (Коста, 73), Отавио, Марега, Тикиньо (Браими, 62)

Предупреждения: Фелипе, Тикиньо

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