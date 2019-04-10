Манчестер Юнайтед - Барселона: стартовые составы

Стали известны стартовые составы английского "Манчестер Юнайтед" и испанской "Барселоны" на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 10 апреля.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Барселона".

Начало встречи в 22:00.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Далот, Фред, Погба, Мактоминай, Рашфорд, Лукаку.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Ракитич, Артур, Месси, Коутиньо, Суарес.

Главный арбитр - Джанлука Рокки (Италия).

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный футболист назвал главных героев битвы "Манчестер Юнайтед" - "Барселона".