Манчестер Юнайтед - Барселона: видео гола

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" проиграл испанской "Барселоне" со счетом 0:1. Встреча состоялась в Англии на стадионе "Олд Траффорд".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Барселона".

Единственный гол был забит на 13-й минуте. Бускетс нашел Месси в штрафной, аргентинец выполнил подачу на угол вратарской, Суарес пробил по воротам, мяч зацепил Шоу и влетел в ворота. В итоге, мяч был записал, как автогол Шоу.

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Барселона" Испания - 0:1 (0:1)

Гол: Шоу (12, автогол)

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" вырвала победу в матче лидеров чемпионата Испании.