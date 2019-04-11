РУС. | УКР.

четверг, 11 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

11 апреля

01:22
У Путина открыто пригрозили Киеву войной: заявление
00:22
СМИ раскрыли интересные детали закрытой встречи Порошенко с нардепами от БПП
00:10
Манчестер Юнайтед - Барселона: видео гола

10 апреля

23:59
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
23:51
Лига чемпионов: "Барселона" на классе победила в Манчестере
23:46
На Донбассе ликвидирован снайпер из России: опубликовано фото
23:44
Лига чемпионов: "Ювентус" чудом выстоял в Амстердаме
23:24
Повстанцы-оборванцы: в сети высмеяли новую постановку оккупантов в Крыму
23:07
В Киеве на улице нашли потерявшегося малыша: фото, обновлено
23:05
Аякс - Ювентус: онлайн видео голов
23:03
Опубликовано новое видео мощного удара по позициям боевиков на Донбассе
22:46
В ПриватБанке объяснили, почему популярный сервис "пиарил" Зеленского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Манчестер Юнайтед - Барселона: видео гола

четверг, 11 апреля 2019, 00:10

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" проиграл испанской "Барселоне" со счетом 0:1. Встреча состоялась в Англии на стадионе "Олд Траффорд".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Барселона".

Единственный гол был забит на 13-й минуте. Бускетс нашел Месси в штрафной, аргентинец выполнил подачу на угол вратарской, Суарес пробил по воротам, мяч зацепил Шоу и влетел в ворота. В итоге, мяч был записал, как автогол Шоу.

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Барселона" Испания - 0:1 (0:1)

Гол: Шоу (12, автогол)

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" вырвала победу в матче лидеров чемпионата Испании.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Арсенал - Наполи Онлайн-трансляция матча

Аякс - Ювентус - 1:1 Хроника матча, видео голов

Манчестер Юнайтед - Барселона - 0:1 Хроника матча, видео гола

Ливерпуль - Порту - 2:0 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: