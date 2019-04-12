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Украина добилась большого успеха на чемпионате Европы по борьбе

пятница, 12 апреля 2019, 10:48

Украинские борчихи завоевали три золотые медали на чемпионате Европы, который проходит в Румынии.

Оксана Ливач стала чемпионкой Европы в весовой категории до 50 кг. Украинка одержала победы над азербайджанкой Туркан Насировой и турчанкой Эвин Демирхан, а в финале была сильнее болгарки Миглены Селишки.

Ирина Гусяк первенствовала в весовой категории до 55 кг. Гусяк сначала победила представительницу турчанку Бедиху Гюн, затем в полуфинале – белоруску Залину Сидакову, а финале была сильнее болгарки Эвелины Георгиевой.

Алла Черчесова стала сильнейшей в категории до 68 кг. Черкасова выиграла у полячки Агнешки Вещек, затем у шведки Йенни Франссон и азербайджанки Ирины Нетребы. В финальном поединке украинка оказалась сильнее чешки Аделы Ганзличковой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Алла Черкасова стала чемпионкой мира по борьбе.

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