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Ломаченко - Кролла: онлайн видеотрансляция боя

суббота, 13 апреля 2019, 00:05

В ночь с 12 на 13 апреля в Лос-Анджелесе на легендарной арене Staples Center состоится чемпионский бой между украинским боксером Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) и британцем Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).

ЛОМАЧЕНКО - КРОЛЛА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ

Смотрите на "Апострофе" видеотрансляцию боя Ломаченко - Кролла.

Начало боя - ориентировочно в 6.00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала боя.

На кону в этом поединке будут стоять чемпионские пояса в легком весе по версиям WBA, WBO и журнала The Ring, которые принадлежат Ломаченко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко проиграл Кролле на взвешивании перед боем.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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