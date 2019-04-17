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Порту - Ливерпуль: видео голов

среда, 17 апреля 2019, 23:47
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17 апреля в Португалии состоялся ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором местный "Порту" принимал "Ливерпуль". Игра завершилась победой гостей со счетом 4:1.

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В первом тайме гости сумели отличиться усилиями Мане, в то время как хозяева поля голов не забивали.

Во второй половине "Ливерпуль" забил еще трижды - по мячу забили Салах, Фирмино и ван Дейк. В свою очередь "Порту" ответил лишь одним результативным ударом в исполнении Милитао.


Напомним, в первом первом матче англичане добыли уверенную победу над "драконами" со счетом 2:0.

В полуфинале турнира "Ливерпуль" встретится с каталонской "Барселоной".

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