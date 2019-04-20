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Беринчик - Аракава: онлайн видеотрансляция боя

суббота, 20 апреля 2019, 22:15
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В Киеве в "Дворце спорта" проходит бой за звание чемпиона мира по версии WBO International в легком весе. Титул оспаривают украинец Денис Беринчик (10-0, 7 КО) и опытный японец Нихито Аракава (32-6-2, 18 КО) по прозвищу "японский Рокки".

Смотрите на "Апострофе" видеотрансляцию чемпионского боя Беринчик - Аракава.

Напомним, Беринчик завоевал титул чемпиона мира по версии WBO International в легком весе в конце прошлого года в бою против филиппинца Росеки Кристобаля. Украинец одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Беринчик провел открытую тренировку перед защитой титула в Киеве.

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