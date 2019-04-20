В Европе голкипер спас команду невероятным голом на последней минуте: опубликовано видео

В одном из матчей низших румынских лиг голкипер спас свою команду, забив потрясающий по красоте гол в концовке встречи. Благодаря голу его команда сумела уйти от поражения.

Видео гола опубликовал румынский журналист Эмануэл Рошу в своем Twitter.

На 94-й минуте в ворота соперника был назначен штрафной удар в 40 метрах от ворот. Вся команда побежала в штрафную площадку, ожидая навеса в исполнении голкипера. Но вратарь неожиданно пробил по воротам и мяч влетел в верхний угол. Матч завершился вничью со счетом 2:2, а команда, в который выступает спаситель-голкипер, избежала вылета в четвертый дивизион.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Бразилии арбитр досрочно завершил футбольный матч по необычной причине.