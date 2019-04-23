RU   UA  

вторник, 23 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

23 апреля

16:31
​Под Днепром маршрутка без тормозов чудом не убила много людей: видео
16:29
Украинский чемпион намекнул, что готов повторить путь Обамы
16:27
Под Киевом авто влетело в заправку после ДТП: фото
16:01
В "Оппозиционном блоке" назвали приоритетные задачи для новой власти
16:00
Как приготовить заварную паску: кулинарные секреты ведущей "Ревизора"
15:59
Украину призвали оперативно запустить рынок электроэнергии
15:58
В Житомире подросток-зацепер получил жуткий удар током: фото
15:47
В дорожном конфликте убит звезда боев без правил: подробности трагедии
15:30
Гитлер жив? В США обнародованы секретные документы о бегстве фюрера из Германии
15:10
Звездный десант в Париже: Потап и Каменских встретились с беременной Подкопаевой
15:00
Официальные результаты выборов - обработано 99,98% (обновляется)
14:59
Вакарчук поставил сеть на уши обращением к украинцам: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинский чемпион намекнул, что готов повторить путь Обамы

вторник, 23 апреля 2019, 16:29
переглянути новину українською

Украинский чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк намекнул, что готов стать следующим президентом страны.

Текст с соответствующим сообщением появился в Instagram спортсмена.

"Насколько понимаю, мы идем по американскому политическому пути развития: у них президентом был актер, вот и у нас стал, у них был Барак Обама, ну... дай Бог:)))))", - написал 28-летний спортсмен в социальной сети.

Напомним, Беленюк был вторым на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Годом ранее он стал чемпионом мира на турнире, который проходил в Лас-Вегасе. Также украинец трижды выигрывал первенство Европы - в 2014, 2016 и 2019 годах.

Ранее "Апостроф" сообщал, как звезды украинского спорта голосовали на выборах президента.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция

Беринчик - Аракава: Хроника чемпионского боя

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - 1:0 Хроника матча, видео голов

Наполи - Арсенал - 0-1 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: