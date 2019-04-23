Украинский чемпион намекнул, что готов повторить путь Обамы

Украинский чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк намекнул, что готов стать следующим президентом страны.

Текст с соответствующим сообщением появился в Instagram спортсмена.

"Насколько понимаю, мы идем по американскому политическому пути развития: у них президентом был актер, вот и у нас стал, у них был Барак Обама, ну... дай Бог:)))))", - написал 28-летний спортсмен в социальной сети.

Напомним, Беленюк был вторым на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Годом ранее он стал чемпионом мира на турнире, который проходил в Лас-Вегасе. Также украинец трижды выигрывал первенство Европы - в 2014, 2016 и 2019 годах.

Ранее "Апостроф" сообщал, как звезды украинского спорта голосовали на выборах президента.