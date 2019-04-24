"Динамо" может подписать очередного легионера: опубликовано фото

Нигерийский защитник Джозеф прибыл на просмотр в киевское "Динамо".

Об этом сообщает "Динамомания".

Футболист будет находиться в расположении команды в течение некоторого времени. По итогам просмотра тренерский штаб "Динамо" примет решение относительно возможности подписания контракта с игроком.

19-летний Джозеф (рост 190 см) также может сыграть на позиции опорного полузащитника.

Напомним, что ранее за "Динамо" выступали такие известные нигерийские футболисты, как Айила Юссуф, Лукман Аруна и Браун Идейе.

В данный момент "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Шахтера" на семь очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" неожиданно подписало очередного легионера.