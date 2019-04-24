Фанаты "Динамо" ярко украсили "Олимпийский" перед битвой с "Шахтером": опубликовано видео

Фанаты киевского "Динамо" вместе с капитаном команды Сергеем Сидорчуком украсили фанатскую трибуну НСК "Олимпийский" впечатляющими граффити перед матчам 25-го тура чемпионата Украины с "Шахтером".

ДИНАМО - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА



Видео опубликовано на YouTube-странице Ultras Dynamo Kyiv TV и называется: "Добро пожаловать домой"!

ДИНАМО - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА



Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится сегодня, 24 апреля.

Начало встречи в 18:30.

Напомним, что "Шахтер" лидирует в турнирной таблицу украинской Премьер-лиги, имея в своем в активе 63 очка. "Динамо" находится на второй позиции, отставая от лидера на 7 очков.

Ранее "Апостроф" публиковал прогноз букмекеров на матч "Динамо" - "Шахтер".