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В России зверски убили отца известного спортсмена

среда, 24 апреля 2019, 15:20
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В России полицейские жестоко убили отца бойца ММА Магомеда Юнусилау.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, представители полиции Дмитрий Блинов, Павел Попов и Олег Шишканов шли по улице и встретили 46-летнего Сулли Юнусилау. Копы сначала шутили над внешностью мужчины, а затем при попытке задержания сильно избили его.

В результате избиения Юнусилау попал в больницу с дислокацией и отеком мозга из-за избиения. Несмотря на усилия врачей мужчина скончался через несколько дней. По делу о смерти Юнусилау завели уголовные дела.

Магомед Юнусилау за свою карьеру провел шесть боев, в которых одержал шесть побед, и дважды становился чемпиона мира ММА.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в дорожном конфликте убит звезда боев без правил.

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