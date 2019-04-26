Итальянский футболист стал автором уникального рекорда

Итальянский полузащитник Себастьян Джовинко стал первым футболистом в истории, который забивал голы в Лигах чемпионов трех разных континентов.

Об этом сообщает Sky Sports.

Итальянец, выступающий за саудовский клуб "Аль-Хилаль", отметился голом в матче азиатской Лиги чемпионов с "Эстеглялем" (1:0). Ранее он забивал голы за "Ювентус" в европейской Лиге чемпионов, а также за "Торонто" в североамериканской версии турнира.

32-летний Джовинко в своей карьере также выступал за "Эмполи" и "Парму". Всего за свою клубную карьеру он провел 394 матча во всех турнирах, в которых забил 136 голов и отдал 101 результативную передачу. За сборную Италии хавбек сыграл 23 матча и забил один гол.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Англии забили самый быстрый гол в истории.