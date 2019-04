В Англии забили самый быстрый гол в истории: опубликовано видео

В матче английской Премьер-Лиги между "Уотфордом" и "Саутгемптоном" был забит самый быстрый гол в истории турнира. Его автором стал форвард гостей Шейн Лонг.

После розыгрыша мяча с центра поля ирландец сразу же пошел в прессинг, перехватил передачу защитника соперников Крейга Каткарта, вышел один на один с вратарем и пробил мимо него. Мяч в воротах "Уотфорда" оказался уже на 7-й минуте игры. Быстрее в АПЛ не забивал никто. Предыдущий рекорд - гол форварда "Тоттенхэма" Ледли Кинга на 10-й секунде в матче 18-летней давности.

Shane Long scores fastest goal in premiership history



give up on nothing pic.twitter.com/H0JhN6bV35