Один из лучших футболистов мира получил серьезное наказание от УЕФА

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Такое наказание наложено на форварда за оскорбление арбитров после окончания ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:3). После матча бразилец пытался ворваться в судейскую комнату, чтобы разобраться с арбитрами.

Гнев Неймара вызвало решение арбитра, который в концовке встречи назначил пенальти в ворота ПСЖ, приведший к вылету команды из турнира.

Таким образом, 27-летний Неймар пропустит три матча группового этапа Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ПСЖ с рекордным счетом был унижен в чемпионате Франции.