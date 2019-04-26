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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

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Один из лучших футболистов мира получил серьезное наказание от УЕФА

пятница, 26 апреля 2019, 21:04
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Бразильский нападающий ПСЖ Неймар дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Такое наказание наложено на форварда за оскорбление арбитров после окончания ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:3). После матча бразилец пытался ворваться в судейскую комнату, чтобы разобраться с арбитрами.

Гнев Неймара вызвало решение арбитра, который в концовке встречи назначил пенальти в ворота ПСЖ, приведший к вылету команды из турнира.

Таким образом, 27-летний Неймар пропустит три матча группового этапа Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ПСЖ с рекордным счетом был унижен в чемпионате Франции.

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