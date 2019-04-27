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Где смотреть онлайн Львов - Динамо: расписание трансляций

суббота, 27 апреля 2019, 18:14
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В матче 26-го тура чемпионата Украины сыграют "Львов" и киевское "Динамо". Встреча шестой и второй команд турнирной таблицы пройдет на стадионе "Арена Львов".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Львов" - "Динамо".

Встреча 26-го тура украинского чемпионата начнется в 19:30.

Прямую трансляцию этого матча можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1".

По итогам сыгранных 25 туров киевское "Динамо" занимает второе место, отставая от лидирующего "Шахтера" на семь очков. "Львов" расположился на шестом месте и ведет борьбу за попадание в Лигу Европы. От четвертого места команду отделяют пять очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" наказали за поведение фанатов на матче с "Челси".

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