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Украинская чемпионка с блеском выиграла отбор на Олимпиаду

суббота, 27 апреля 2019, 17:47
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Украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей первого отборочного турнира на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.

На Гран-при Сеула в Южной Корее она поочередно победила японку Мисаки Эмура (15:10), француженку Сару Бальзар (15:14), итальянку Ирене Векки (15:13), венгерку Лизу Пустаи (15:8) и еще одну француженку Манон Брюне (15:12). В финале турнира украинка оказалась сильнее кореянки Ким Чжи Йон (15:14).

Другие наши соотечественницы Алина Комащук и Елена Воронина уступили в своих дебютных поединках.

Напомним, Харлан является олимпийской чемпионкой, многократной чемпионкой мира и Европы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион шокировал пользователей внешним видом.

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