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Девушка дня: олимпийская надежда Украины Ольга Харлан (фото)

вторник, 30 апреля 2019, 17:15
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На днях олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан с блеском выиграла первый отборочный турнир на Олимпийские игры 2020 года. Украинка победной поступью начала поход за очередными медалями главного старта четырехлетия.

Безусловно, Харлан является не только одной из самых сильных представительниц своего вида спорта, что подтверждается многократными званиями чемпионки мира и Европы, но и одной из самых привлекательных. Не зря в прошлом году украинка попала на обложку одного из номеров популярного журнала XXL. Но и без этого в Instagram фехтовальщицы достаточно фото, которые привлекут внимание сильной половины человечества.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России спортсменки устроили кровавую драку после соревнований.

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