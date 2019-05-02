Кость провалилась вниз: украинский чемпион рассказал о своей тяжелой травме

Украинский чемпион в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) рассказал подробности получения им травмы в бою с британским боксером Энтони Кроллой.

Слова Ломаченко приводит isport.ua.

"Я не знаю, что произошло. Но проблема с рукой возникла после завершающего удара боковым. Когда он упал, я почувствовал, что если он сейчас встанет, то мне снова придется завершать поединок с одной рукой. То есть, я понял, что я больше не смогу ударить этой рукой. Почему это произошло, я не знаю.

Тейпировка как всегда была хорошая, качественная и плотная. Я поменял перчатки на Venum и, может быть, я не до конца зажал правую руку, когда бил. Может из-за этого. Кость провалилась у меня вниз, своеобразный вывих получился. То ли это перчатки, то ли это я руку не зажал, не знаю", - сказал Ломаченко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что нокаут украинского чемпиона назван лучшим в мире в апреле.