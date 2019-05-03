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Промоутер сделал интригующее заявление о возвращении Кличко

пятница, 03 мая 2019, 15:50
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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории Владимир Кличко рассматривает вариант с возвращением в ринг.

Об этом в интервью телеканалу IFL рассказал британский промоутер Эдди Хирн.

"Думаю, Владимир пока еще оценивает плюсы и минусы своего возвращения. Пока нет никаких новостей. DAZN действительно ведет с ним переговоры. Мы хотим возвращения Кличко. Он великолепный боксер и, надеюсь, мы вновь скоро увидим его в ринге", - сказал Хирн.

Напомним, свой последний бой Кличко провел 29 апреля 2017 года. Его соперником был клиент Хирна Энтони Джошуа. Бой завершился победой британского боксера техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ранее "Апостроф" сообщал, что нокаут украинского чемпиона назван лучшим в мире в апреле.

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