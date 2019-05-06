Лучший футболист мира может сменить клуб летом

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич может покинуть клуб летом.

Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сомневается в перспективах хавбека в команде и не верит, что он сможет набрать свою лучшую форму.

Напомним, что в январе Модрич был признан лучшим футболистом мира по итогам 2018 года и получил "Золотой мяч".

В этом сезоне 33-летний хорват провел за "Реал" 44 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне "Реал" выиграл клубный чемпионат мира, но при этом досрочно вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а в чемпионате Испании, скорее всего, не поднимется выше третьего места.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Реале" приняли важное решение по вратарю сборной Украины.