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"Манчестер Сити" одержал сверхважную победу в чемпионской гонке: видеообзор

понедельник, 06 мая 2019, 23:45
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Фото: premierleague.com

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Лестер" со счетом 1:0.

Победу манкунианцам принес гол бельгийского защитника Венсана Компани, которому удался невероятный дальний удар. Мяч после удара бельгийца влетел в верхний угол ворот "Лестера" без шансов для голкипера.

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" вышел на первое место в Премьер-лиге, опережая "Ливерпуль" на одно очко.

В последнем, 38-м туре, "Манчестер Сити" в гостях встретится с "Брайтоном", а "Ливерпуль" дома сыграет "Вулверхэмптоном". Оба матча состоятся 12 мая.

"Манчестер Сити" – "Лестер" - 1:0 (0:0)

Гол: Компани, 70

"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Компани, Уокер, Зинченко, Сильва, Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден (Сане, 56), Стерлинг, Агуэро.

"Лестер": Шмейхель, Магуайр, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Эванс, Чоудури, Ндиди, Олбрайтон, Тилеманс (Барнс, 75), Мэддисон (Ихеаначо, 80), Варди.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что английский топ-клуб опозорился в решающем матче и не пробился в Лигу чемпионов.

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