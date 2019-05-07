Суд над российскими футболистами: последние слова обвиняемых

В понедельник, 6 мая, в Пресненском суде Москвы футболистам сборной России Александру Кокорину ("Зенит") и Павлу Мамаеву ("Краснодар") были озвучены требования по наказанию от прокурора по делу Светланы Тарасовой.

Об этом сообщает Life Shot.

Перед вынесением приговора, которое назначено на 8 мая, свои последние слова сказали футболисты. Так, Кокорин сказал: "Не знаю, почему говорят, что мы не признаем вину. Перед Паком хочу в очередной раз извиниться. По поводу Соловчука - хочу извиниться за брата, я бы мог его предостеречь. Извиниться перед обществом. Извиниться перед командой, перед тренерским штабом, семьёй и родителями. Было очень тяжело в СИЗО. То, что мы сделали, по мне — это очень некрасиво. Для нас это стало уроком на всю жизнь. Было о чём подумать. Какая-то закономерность в этом есть, но это какой-то космический срок для меня. На этом всё, Ваша честь. Единственное, что хотелось бы по-человечески попросить: не ломать судьбы ребят...".

В свою очередь Мамаев отметил: "Вину свою я признаю, безусловно, раскаиваюсь. Хочу принести свои извинения в очередной раз потерпевшим и своей семье. То наказание, которое мы получили, скорее всего, оно заслуженно, оспаривать его не буду. Мы своё наказание уже отбыли на протяжении почти семи месяцев. Хотелось бы вернуться в большой спорт. Чем быстрее мы освободимся, тем более возможно это будет. СИЗО с каждым днём отдаляет нас от этой цели. Единственная работа, которую мы умеем делать на профессиональном уровне, — хочется продолжить карьеру. Ещё раз приношу всем свои извинения: потерпевшим, своей семье и всем".

Напомним, в конце октября прошлого года Кокорин и Мамаев стали участниками группового избиения нескольких лиц в разных местах Москвы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что обвинение озвучило тюремные сроки для российских футболистов.