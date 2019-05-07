RU   UA   EN  

вторник, 7 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

7 мая

11:30
Где смотреть онлайн Ливерпуль - Барселона: расписание трансляций
11:20
​Молоко, мясо и овощи: как изменятся в Украине майские цены на продукты
11:17
Стало известно о деле, заведенном НАБУ против спикера Рады
11:10
Создатели "Игры престолов" объяснили киноляп с чашкой кофе в кадре
10:55
Под Киевом пьяный депутат сбил насмерть семью: фото
10:46
Суд над российскими футболистами: последние слова обвиняемых
10:38
Названа главная версия авиакатастрофы в "Шереметьево", в которой погибли десятки пассажиров
10:38
Какой будет погода на 9 мая: свежий прогноз и карта
10:29
Никто не пришел на помощь: сети впечатлило видео смерти мужчины на перекрестке под Киевом
10:25
Погиб участник АТО: появились новые фото и детали трагедии под Киевом
10:25
Партнер Зеленского рассказал, что будет с бизнесом новоизбранного президента
10:01
Журналист рассказала о группе экспертов, которые расследуют дела против окружения Порошенко
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Суд над российскими футболистами: последние слова обвиняемых

вторник, 07 мая 2019, 10:46
переглянути новину українською

В понедельник, 6 мая, в Пресненском суде Москвы футболистам сборной России Александру Кокорину ("Зенит") и Павлу Мамаеву ("Краснодар") были озвучены требования по наказанию от прокурора по делу Светланы Тарасовой.

Об этом сообщает Life Shot.

Перед вынесением приговора, которое назначено на 8 мая, свои последние слова сказали футболисты. Так, Кокорин сказал: "Не знаю, почему говорят, что мы не признаем вину. Перед Паком хочу в очередной раз извиниться. По поводу Соловчука - хочу извиниться за брата, я бы мог его предостеречь. Извиниться перед обществом. Извиниться перед командой, перед тренерским штабом, семьёй и родителями. Было очень тяжело в СИЗО. То, что мы сделали, по мне — это очень некрасиво. Для нас это стало уроком на всю жизнь. Было о чём подумать. Какая-то закономерность в этом есть, но это какой-то космический срок для меня. На этом всё, Ваша честь. Единственное, что хотелось бы по-человечески попросить: не ломать судьбы ребят...".

В свою очередь Мамаев отметил: "Вину свою я признаю, безусловно, раскаиваюсь. Хочу принести свои извинения в очередной раз потерпевшим и своей семье. То наказание, которое мы получили, скорее всего, оно заслуженно, оспаривать его не буду. Мы своё наказание уже отбыли на протяжении почти семи месяцев. Хотелось бы вернуться в большой спорт. Чем быстрее мы освободимся, тем более возможно это будет. СИЗО с каждым днём отдаляет нас от этой цели. Единственная работа, которую мы умеем делать на профессиональном уровне, — хочется продолжить карьеру. Ещё раз приношу всем свои извинения: потерпевшим, своей семье и всем".

Напомним, в конце октября прошлого года Кокорин и Мамаев стали участниками группового избиения нескольких лиц в разных местах Москвы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что обвинение озвучило тюремные сроки для российских футболистов.

Новости

7 мая

11:30
Где смотреть онлайн Ливерпуль - Барселона: расписание трансляций
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ливерпуль - Барселона: онлайн трансляция

Шахтер - Львов 5-0 Хроника матча, видео голов

Динамо - Александрия - 1-1 Хроника матча, видео голов

Арсенал - Валенсия - 3-1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: