Где смотреть онлайн Челси - Айнтрахт: расписание трансляций

8 мая в Лондоне состоится ответный матч полуфинала Лиги Европы, в котором "Челси" сыграет против "Айнтрахта" из Франкфурта-на-Майне. Встреча пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж". В первом матче в Германии команды сыграли вничью - 1:1.

ЧЕЛСИ - АЙНТРАХТ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция противостояния английского и немецкого клубов пройдет на украинском телеканале "Футбол 2". Кроме того, матч покажет российский телеканал "Матч ТВ! Футбол 2".

Напомним, в предыдущем раунде турнира "Челси" оказался сильнее "Славии" (1:0, 4:3), а "Айнтрахт" прошел "Бенфику" (2:4, 2:0). Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Тоттенхэм" в фантастическом матче вышел в финал Лиги чемпионов.