Президент клуба из поселка сделал громкое обещание накануне финала Кубка Украины

Президент футбольного клуба "Ингулец" (поселок Петрово, Кировоградской области) Александр Поворознюк сделал громкое заявление относительно возможной победы своей команды в финале Кубка Украины.

Слова Поворознюка приводит Tribuna.com.

"Что отвечу, если футболисты выиграют кубок и попросят привезти Леди Гагу?Празднование будет на следующий день, в четверг. Поэтому мы не успеем договориться. Но через неделю прилетит, кто хочешь. Футболисты знают, что я плачу деньги за эмоции и организовываю праздник после эмоций. Поэтому если выиграют, прилетит кто-то и круче Леди Гаги. Я такой, душевный человек", - сказал Поворознюк.

Финал Кубка Украины, в котором встретятся "Шахтер" и "Ингулец", состоится сегодня, 15 мая, в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Начало матча - в 21:00.

Ранее "Апостроф" сообщал, что финал Кубка Украины обслужит один из самых богатых арбитров Украины.