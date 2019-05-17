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Одна из самых титулованных биатлонисток мира неожиданно завершила карьеру в 25 лет

пятница, 17 мая 2019, 14:48
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Известная немецкая батлонистка Лаура Дальмайер объявила о завершении своей спортивной карьеры.

"Уважаемые фанаты, друзья, партнеры и коллеги - пришло время прощаться! После невероятно тяжелого сезона, полного взлетов и падений, я больше не чувствую стопроцентную страсть, необходимую для профессионального спорта. Вот почему я решила завершить свою активную карьеру в биатлоне после некоторого времени размышлений.

С самого детства я полностью посвятила себя биатлону, я смогла испытать невероятно огромные и напряженные моменты, познакомиться с замечательными коллегами и болельщиками, без которых все это было бы невозможно. Большое спасибо за все годы, которые я провела в этом спорте - они сделали меня тем, кто я есть! Чтобы освободить место для новых приключений, мне пришла пора закрыть главу с биатлоном.

Я с нетерпением жду новой жизни, которая уже маячит впереди - увидимся там! С наилучшими пожеланиями, Лаура", - написала Дальмайер в Instagram.

Отметим, что Дальмайер завершает карьеру двукратной олимпийской чемпионкой и четырехкратной чемпионкой мира в индивидуальных гонках.

Ранее "Апостроф" сообщал, что итальянский топ-клуб принял неожиданное решение по тренеру.

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