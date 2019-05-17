Украинский футболист сменил клуб в Европе

Украинский полузащитник Иван Петряк перешел из "Ференцвароша" в другой венгерский клуб "МОЛ-Види".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Петряк выступал за "Ференцварош" на правах аренды, а его трансфер принадлежал "Шахтеру". "Ференцварош" хотел выкупить контракт хавбека, но "МОЛ-Види" предложил ему более выгодные условия. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Петряк стал чемпионом Венгрии в составе "Ференцвароша", провел за клуб 28 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 11 результативных передач. Ранее играл за "Зарю" и "Шахтер". Провел пять матчей за сборную Украины.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о громком скандале из-за Петряка.