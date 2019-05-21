Один из лидеров Шахтера может пропустить игру с Динамо

Один из лидеров донецкого "Шахтера" бразильский защитник Исмаили может пропустить матч 30-го тура украинской Премьер-лиги против "Динамо", который состоится 22 мая в Харькове.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо". Начало игры в 19:30.

По информации портала Tribuna, бразильский футболист пропустил вчерашнюю тренировку. По данным источника, защитник получил травму во время тренировки перед игрой против "Зари" в 29-м туре. В игре с луганчанами Исмаили вышел в стартовом составе, но так и не доиграл встречу.

В нынешнем сезоне Исмаили сыграл за "Шахтер" 39 поединков, забил два мяча и сделал 12 результативных передач во всех турнирах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" установил уникальный рекорд Украины.