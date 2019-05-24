Динамо - Шахтер - 0-0 онлайн видео трансляция битвы за золото

В матче 25-го тура молодежного чемпионата Украины встречаются киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Встреча проходит на поле научно-тренировочной базы "Динамо" в Конче-Заспе.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер", который может определить чемпиона.

"Динамо" U19 - "Шахтер" U19 - 0:0

За два тура до завершения турнира "Динамо" лидирует в турнирной таблице молодежного первенства Украины, набрав 67 очков. "Шахтер" занимает вторую позицию и отстает от динамовцев на одно очко.

В 24 турах "Динамо" одержало 22 победы при одной ничьей и одном поражении. "Шахтер" добился 21 победы при трех ничьих и ни разу не проигрывал. В матче первого круга команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Напомним, что основная команда "Шахтера" в нынешнем сезоне стала чемпионом и обладателем Кубка Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может возглавить экс-тренер сильной европейской сборной.