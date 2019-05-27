Чемпионат Украины 2018/2019 по футболу: турнирная таблица

Чемпионат Украины по футболу на финишной прямой - остался один тур.
Донецкий "Шахтер" завоевал золотые медали третий год подряд. "Серебро" у киевского "Динамо", а историческую "бронзу" завоевала "Александрия".
Также определились команды, которые представят Украину в квалификации Лиги Европы - это "Заря" и "Мариуполь". Луганчане опережают команду из Приазовья на 3 очка, но если "Мариуполь" обыграет "Зарю" 30 мая, то подымется на четвертое место по личным встречам.
В группе команд, ведущих борьбу за выживание, лидируют полтавская "Ворскла" и черниговская "Десна".
Перед последним туром в зоне вылета столичный "Арсенал-Киев", отстающий на два очка от "Черноморца". "Моряки" в свою очередь отстают от "Карпат" на два очка. У "львов" еще есть шанс избежать переходных матчей, но для этого им нужно обыграть на выезде "Арсенал-Киев", а "Ворскла" должна обыграть "Олимпик".
Отметим, что в переходных матчах 11-я команда Премьер-лиги сыграет с "Колосом" из Коваливки, а 10-я команда сразится с луцкой "Волынью".
Читайте: В чемпионате Украины резко изменили правила борьбы за золотые медали
Результаты 31 тура:
25 мая
Десна - Арсенал-Киев - 1:0
Ворскла - Черноморец - 1:2
Карпаты - Олимпик - 3:3
26 мая
Динамо - Львов - 2:1
Шахтер - Мариуполь - 4:0
Заря - Александрия - 3:1
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|1
|ШАХТЕР Донецк
|31
|25
|5
|1
|70
|11
|59
|80
|2
|ДИНАМО Киев
|31
|21
|6
|4
|52
|18
|34
|69
|3
|ФК АЛЕКСАНДРИЯ
|31
|14
|7
|10
|39
|32
|7
|49
|4
|ЗАРЯ Луганск
|31
|11
|10
|10
|38
|31
|7
|43
|5
|ФК МАРИУПОЛЬ
|31
|11
|7
|13
|33
|46
|-13
|40
|6
|ФК ЛЬВОВ
|31
|8
|10
|13
|25
|37
|-12
|34
|7
|ВОРСКЛА Полтава
|31
|12
|5
|14
|29
|41
|-12
|41
|8
|ДЕСНА Чернигов
|31
|12
|5
|14
|35
|38
|-3
|41
|9
|ОЛИМПИК Донецк
|31
|7
|12
|12
|39
|46
|-7
|33
|10
|КАРПАТЫ Львов
|31
|7
|9
|15
|41
|51
|-10
|30
|11
|ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса
|31
|7
|7
|17
|28
|49
|-21
|28
|12
|АРСЕНАЛ-КИЕВ
|31
|7
|5
|19
|24
|53
|-29
|26
Матчи 32 тура:
29 мая
17:00 Арсенал-Киев - Карпаты
17:00 Ворскла - Олимпик
17:00 Черноморец - Десна
30 мая
17:00 Мариуполь - Заря
19:30 Александрия - Динамо
19:30 Львов - Шахтер