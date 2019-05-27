Чемпионат Украины 2018/2019 по футболу: турнирная таблица

Чемпионат Украины по футболу на финишной прямой - остался один тур.

Донецкий "Шахтер" завоевал золотые медали третий год подряд. "Серебро" у киевского "Динамо", а историческую "бронзу" завоевала "Александрия".

Также определились команды, которые представят Украину в квалификации Лиги Европы - это "Заря" и "Мариуполь". Луганчане опережают команду из Приазовья на 3 очка, но если "Мариуполь" обыграет "Зарю" 30 мая, то подымется на четвертое место по личным встречам.

В группе команд, ведущих борьбу за выживание, лидируют полтавская "Ворскла" и черниговская "Десна".

Перед последним туром в зоне вылета столичный "Арсенал-Киев", отстающий на два очка от "Черноморца". "Моряки" в свою очередь отстают от "Карпат" на два очка. У "львов" еще есть шанс избежать переходных матчей, но для этого им нужно обыграть на выезде "Арсенал-Киев", а "Ворскла" должна обыграть "Олимпик".

Отметим, что в переходных матчах 11-я команда Премьер-лиги сыграет с "Колосом" из Коваливки, а 10-я команда сразится с луцкой "Волынью".

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Результаты 31 тура:

25 мая

Десна - Арсенал-Киев - 1:0

Ворскла - Черноморец - 1:2

Карпаты - Олимпик - 3:3

26 мая

Динамо - Львов - 2:1

Шахтер - Мариуполь - 4:0

Заря - Александрия - 3:1

№ Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 ШАХТЕР Донецк 31 25 5 1 70 11 59 80 2 ДИНАМО Киев 31 21 6 4 52 18 34 69 3 ФК АЛЕКСАНДРИЯ 31 14 7 10 39 32 7 49 4 ЗАРЯ Луганск 31 11 10 10 38 31 7 43 5 ФК МАРИУПОЛЬ 31 11 7 13 33 46 -13 40 6 ФК ЛЬВОВ 31 8 10 13 25 37 -12 34 7 ВОРСКЛА Полтава 31 12 5 14 29 41 -12 41 8 ДЕСНА Чернигов 31 12 5 14 35 38 -3 41 9 ОЛИМПИК Донецк 31 7 12 12 39 46 -7 33 10 КАРПАТЫ Львов 31 7 9 15 41 51 -10 30 11 ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса 31 7 7 17 28 49 -21 28 12 АРСЕНАЛ-КИЕВ 31 7 5 19 24 53 -29 26

Матчи 32 тура:

29 мая

17:00 Арсенал-Киев - Карпаты

17:00 Ворскла - Олимпик

17:00 Черноморец - Десна

30 мая

17:00 Мариуполь - Заря

19:30 Александрия - Динамо

19:30 Львов - Шахтер