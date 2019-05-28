Боец без правил снялась обнаженной с чемпионским поясом: фото

Боец смешанных боевых искусств Джессика Андраде поделилась с фанатами откровенным фото.

В Instagram 27-летняя бразильянка опубликовала снимок, на котором она оголенная прикрывается лишь чемпионским поясом.

Отметим, что чемпионкой в минимальном весе Андраде стала, победив 11 мая на турнире UFC 237, который проходил в Рио-де-Жанейро, представительницу США Роуз Намаюнас. Американка была нокаутирована во втором раунде.

Всего на профессиональном ринге Андраде провела 26 боев. В 20 из них она одержала победы, а в шести проиграла. В начале года спортсменка женилась на своей девушке Фернанде Гомес.

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