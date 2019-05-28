Украинский боксер восхитил сеть мотивирующим лозунгом: опубликовано фото

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) отметился мотивирующим лозунгом в своем Instagram, призвав соотечественников верит в себя.

"Все в твоих руках! Действуй!" - написал Усик, прикрепив свою фотографию с чемпионскими поясами.

Пост Усика не остался не замеченным поклонниками.

"Лучший боксер за всю историю бокса", "Ждем твоего возвращения", "Саня ты лучший боксер нашего времени!", "Настоящий чемпион, настоящий славянин, успехов и поменьше травм!!!", "Лучший", "Национальный чемпион", "Надеюсь в супер тяжёлом весе будет настоящий макач и чтоб вы в нем вышли победителем" УДАЧИ!", - пишут пользователи.

В данный момент украинец восстанавливается от травмы бицепса, которую он получил во время подготовки к дебютному бою в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

32-летний Усик ранее являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Но из-за перехода в супертяжелый вес он был лишен чемпионского пояса по версии WBA. При этом украинец по-прежнему является чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в команде Усика назвали сроки возвращения в ринг.