Киев потерял одну команду в чемпионате Украины

В нижней части турнирной таблицы чемпионата Украины были сыграны матчи заключительного тура первенства страны, по итогам которых определилась команда, которая покинет Премьер-лигу.

Главным неудачником сезона стал киевский "Арсенал", который замкнул турнирную таблицу.

В решающем матче сезона "канониры" играли дома с "Карпатами" и уступили со счетом 2:3. Интересно, что по ходу встречи "Арсенал" вел в счете, но не сумел сохранить преимущество. "Карпаты" же заняли 10-е место и сохраняют надежды на сохранение прописки в Премьер-лиге.

Место "Арсенала" элите в следующем сезоне займет победитель Первой лиги "Днепр-1".

"Арсенал" – "Карпаты" – 2:3

Голы: Ковпак (4), Авагимян (90+2) – Нестеров (18), Мякушко (20, пен), Мирошниченко (45+2)

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