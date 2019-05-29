Киев потерял одну команду в чемпионате Украины

В нижней части турнирной таблицы чемпионата Украины были сыграны матчи заключительного тура первенства страны, по итогам которых определилась команда, которая покинет Премьер-лигу.
Главным неудачником сезона стал киевский "Арсенал", который замкнул турнирную таблицу.
В решающем матче сезона "канониры" играли дома с "Карпатами" и уступили со счетом 2:3. Интересно, что по ходу встречи "Арсенал" вел в счете, но не сумел сохранить преимущество. "Карпаты" же заняли 10-е место и сохраняют надежды на сохранение прописки в Премьер-лиге.
Место "Арсенала" элите в следующем сезоне займет победитель Первой лиги "Днепр-1".
"Арсенал" – "Карпаты" – 2:3
Голы: Ковпак (4), Авагимян (90+2) – Нестеров (18), Мякушко (20, пен), Мирошниченко (45+2)
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