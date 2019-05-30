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Арсенал - Челси: видеообзор матча

четверг, 30 мая 2019, 07:00
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В Баку состоялась финальная игра Лиги Европы, в которой сыграли лондонские "Челси" и "Арсенал". Встреча завершилась победой "аристократов" со счетом 4:1.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Челси".

Лондонские клубы выдали феерический финал, забив во втором тайме на двоих пять мячей. Главным героем противостояния стал хавбек "Челси" Эден Азар, который отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.

Челси (Англия) – Арсенал (Англия) – 4:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Жиру, 49; 2:0 – Педро, 60; 3:0 – Азар (с пенальти), 65; 3:1 – Ивоби, 69; 4:1 – Азар, 72.

"Челси": Кепа, Жоржиньо, Канте, Азар (Дзаппакоста, 89), Педро (Виллиан, 71), Ковачич (Баркли, 76), Жиру, Кристенсен, Аспиликуэта, Луис, Эмерсон.

"Арсенал": Чех, Сократис, Косиельни, Лаказетт, Озил (Уиллок, 77), Торрейра (Ивоби, 66), Обамеянг, Мэйтленд-Найлс, Монреаль (Гендузи, 66), Колашинац, Джака.

Предупреждения: Педро, 56; Кристенсен, 68 – нет.

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