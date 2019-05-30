Европейский топ-клуб остался без главного тренера

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти прекратил сотрудничество с клубом.

Об этом 30 мая сообщает пресс-служба клуба.

"Футбольный клуб Интер официально подтверждает информацию, что Лучано Спаллетти больше не является главным тренером команды. Клуб хочет поблагодарить Спаллетти за его работу и результаты, достигнутые вместе",- говорится в сообщении.

Под руководством итальянца в минувшем сезоне "Интер" занял четвертое место, завоевав путевку в Лигу чемпионов. Его соглашение было рассчитано до 2021 года.

Преемником Спаллетти в "Интере" может стать бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте.

Ранее "Апостроф" сообщал, что главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо объявил о завершении сотрудничества с клубом.