Звездный украинец попал в список лучших молодых футболистов Европы

Защитник сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в символическую сборную лучших молодых футболистов топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция).

Рейтинг опубликовал известный аналитический портал WhoScored.

По итогам сезона Зинченко заработал оценку 7.14 и оказался лучшим на своей позиции среди футболистов, которые моложе 21 года.

"Учитывая повреждение Бенджамина Менди и отсутствие какой-либо реальной замены для левого защитника "горожан", Пепу Гвардиоле могло прийтись очень несладко, если бы не Александр Зинченко, который окончил розыгрыш АПЛ-2018/19 как один из лучших футболистов Сити.

Манчестерский клуб неизменно побеждал во всех 14 играх английского чемпионата, в которых он участвовал. Самое удивительное то, что он не профильный левый защитник", - написано об Александре.

В прошлом сезоне Зинченко забил один гол и сделал пять ассистов в 29 играх.

Ранее "Апостроф" сообщал, что защитник "Динамо" попал в символическую сборную Лиги Европы.