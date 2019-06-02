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Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль - 0-2: видеообзор

воскресенье, 02 июня 2019, 00:48
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В финальном матче Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 2:0 и в шестой раз в своей истории стал победителем турнира. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Ливерпуль".

На второй минуте счет открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти за игру рукой Мохамеда Сиссоко. В концовке встречи преимущество ливерпульцев увеличил Дивок Ориги.

"Тоттенхэм Хотспур" - "Ливерпуль" - 0:2 (0:1)

Голы: Салах (2), Ориги (88)

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Алли (Льоренте, 82), Уинкс (Лукас Моура, 66), Сиссоко (Дайер, 74), Эриксен, Сон, Кейн.

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 62), Мане (Гомес, 90), Салах, Фирмино (Ориги, 58).

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