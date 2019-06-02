В Швейцарии состоялся величайший камбэк в истории футбола

Невшательский "Ксамакс" невероятным образом сохранил место в швейцарской Суперлиге, совершив суперкамбэк в ответном стыковом матче с "Арау".

В первом матче футболисты "Ксамакса" потерпели разгромное поражение на своем поле со счетом 0:4 и уже практически никто не верил в возможность отыгрыша. Но в ответной встрече невшательский клуб сотворил футбольное чудо, разгромив соперника на выезде с тем же счетом, а затем одержал победу в серии послематчевых пенальти.

Таким образом, "Ксамакс" в следующем сезоне продолжит выступать в Суперлиге.

"Арау" - "Ксамакс" - 0:4 (0:3), по пенальти - 4:5 - первый матч - 4:0



Голы: Дье (20), Осс (29), Адеми (38), Треанд (72)

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный украинский клуб не сумел пробиться в первую лигу.