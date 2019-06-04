Семилетний сын Ломаченко провел дебютный поединок в боксе: опубликовано видео

Семилетний сын известного украинского боксера Василия Ломаченко пошел по стопам отца и начал боксерскую карьеру.

Недавно Анатолий Ломаченко провел первый бой в любительском боксе.

Видео поединка опубликовали в YouTube.

Судя по всему, отец активно занимается сыном (на видео - в красном), и уже сейчас можно видеть, что у Анатолия есть талант.

Боксерский поединок проходил в Белгород-Днестровском Одесской области в центре "Аккерман", где воспитывался и сам Ломаченко-старший.

К слову, кто вышел победителем поединка по видео не понятно. Тем временем в комментариях поклонники таланта Василия Ломаченко расхвалили выступление его сына.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы сохранили лидирующие позиции в рейтинге лучших боксеров планеты.