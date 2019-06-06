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В Африке произошел грандиозный футбольный скандал

четверг, 06 июня 2019, 11:34
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В Африке разгорается неимоверный скандал вокруг финала местной Лиги чемпионов, в котором встречались "Эсперанс" (Тунис) и "Видад Касабланка" (Марокко).

Первая игра между командами, проходившая в Марокко, завершилась вничью - 1:1. В ответном матче, который состоялся в последний день мая в Тунисе, "Эсперанс" открыл счет еще в первом тайме. После перерыва гостям удалось сравнять счет, однако главный арбитр встречи отменил гол из-за офсайда. Футболисты "Видад Касабланки" потребовали от рефери пересмотреть эпизод на видеоповторе. Однако судья не смог это сделать, так как VAR оказалась не в рабочем состоянии. В итоге марокканская команда отказалась продолжать игру и ушла с поля.

Через полтора часа после остановки игры арбитр дал финальный свисток и зафиксировал победу "Эсперанса" со счетом 1:0. Команде из Туниса был вручен главный трофей турнира и медали.

Однако в среду, 5 мая, Африканская конфедерация футбола в Twitter сообщила, что финал Лиги чемпионов будет переигран на нейтральном поле. Организация потребовала от "Эсперанса" вернуть кубок и медали. Тунисский клуб уже заявил, что оспорит это решение в Спортивном арбитражном суде.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших футболистов мира получил жуткую травму.

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