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Сборная Украины понесла серьезнейшую потерю перед матчем с Сербией

пятница, 07 июня 2019, 15:29
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В сегодняшнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Сербией сборной Украины не поможет вингер "Шахтера" Марлос.

Участие натурализованного бразильца в игре долгое время оставалось под вопросом из-за полученного им повреждения. Сегодня окончательно стало известно, что футболист не сможет сыграть с сербами. Игру также пропустят Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко - оба тоже не попали в заявку.

Матч третьего тура отборочного турнира Евро-2020 состоится сегодня во Львове на стадионе "Львов Арена". Начало игры - в 21:45. Обслуживать встречу будет испанская бригада арбитров во Матеу Лаосом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что болельщики с юмором отреагировали на назначение тренера "Динамо".

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