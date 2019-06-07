Сборная Украины понесла серьезнейшую потерю перед матчем с Сербией

В сегодняшнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Сербией сборной Украины не поможет вингер "Шахтера" Марлос.

Участие натурализованного бразильца в игре долгое время оставалось под вопросом из-за полученного им повреждения. Сегодня окончательно стало известно, что футболист не сможет сыграть с сербами. Игру также пропустят Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко - оба тоже не попали в заявку.

Матч третьего тура отборочного турнира Евро-2020 состоится сегодня во Львове на стадионе "Львов Арена". Начало игры - в 21:45. Обслуживать встречу будет испанская бригада арбитров во Матеу Лаосом.

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