Где смотреть онлайн Украина - Люксембург: расписание трансляций

10 июня в матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Украины сыграет с командой Люксембурга. Встреча состоится во Львове на стадионе "Арена Львов".

УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча в 21:45.

Прямую трансляцию противостояния украинцев и люксембуржцев покажет украинский телеканал "Футбол 1". Также трансляция будет доступна в эфире российского телеканала "Матч ТВ".

Главный арбитр - Петер Кралович (Словакия).

После трех туров Украина лидирует в турнирной таблице группы В, набрав семь очков. Люксембург занимает вторую позицию, имея в активе четыре очка.

Напомним, что в матче 2-го тура, который состоялся в Люксембурге, сборная Украины одержала победу со счетом 2:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 3-м туре Украина разгромила Сербию.