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Легендарный боксер попал в больницу после нокаута: опубликовано фото

понедельник, 10 июня 2019, 13:29
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Легендарный американский боксер Заб Джуда оказался в больнице после проигранного на выходных боя своему соотечественнику Клетусу Селдину.

Поединок прошел в Нью-Йорке и продлился 11 раундов. Джуда проиграл техническим нокаутом.

Позже появилась информация, что легендарный боксер после боя попал в больницу и находится в коме в критическом состоянии. Однако семья американца слухи опровергла. Мать боксера сообщила, что сын не впадал в кому. У него было выявлено кровотечение в мозге, отек уже уменьшился. Джуда нормально питается, разговаривает и гуляет.

Для Джуды бой с Селдином стал 54-м на профессиональном ринге. В его активе 44 победы и 10 поражений.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших боксеров мира завершил очередной бой эффектным нокаутом.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: бокс, Джуда

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