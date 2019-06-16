Фьюри - Шварц: полное видео боя

В воскресенье, 16 июня, в Лас-Вегасе (США) состоялся бой между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, WBA и IBO Тайсоном Фьюри и немецким боксером Томом Шварцом.

Безоговорочным фаворитом поединка считался британец. И Фьюри полностью подтвердил предположения букмекеров и специалистов. Уже со старта боя он захватил инициативу в ринге, а во втором раунде бой закончился. После нокдауна Шварц смог встать и продолжить поединок, однако ввиду тотального преимущества Фьюри в ринге рефери принял решение остановить бой.

Для Фьюри эта победа стала 28-й на профессиональном ринге в 29 проведенных боях при одной ничьей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион уверенно защитил титул.