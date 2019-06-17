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Лучшая теннисистка Украины опозорилась на старте крупного турнира

понедельник, 17 июня 2019, 15:36
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла россиянке Маргарите Гаспарян в первом круге турнира в английском Бирмингеме, который открыл травяной сезон.

Свитолина неудачно начала матч, проиграв свою подачу в первом же гейме. В середине сета соперницы обменялись брейками, после чего шла довольно равная борьба. Но в концовке сета Гаспарян вновь выиграла подачу украинки и взяла первую партию. Во втором сете Свитолина сходу захватила инициативу и к середине партии выиграла две подачи соперницы. Несмотря на сопротивление Гаспарян украинской теннисистке удалось взять сет. В решающей партии уже россиянка сделала два быстрых брейка. Свитолиной удалось взять одну подачу соперницы, но этого не хватило, чтобы отыграться.

Стоит отметить, что Свитолина занимает седьмое место в рейтинге WTA, а Гаспарян находится лишь на 62-й позиции.

Элина Свитолина (Украина) - Маргарита Гаспарян (Россия) - 3:6, 6:3, 4:6

Ранее "Апостроф" сообщал, что в личной жизни Свитолиной произошли большие изменения.

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